La République du Burkina Faso n’a plus de gouvernement. En effet, ce dernier a été démis de ses fonctions par le président Roch Marc Christian Kaboré, suite à la décision du Premier ministre Christophe Marie Joseph Dabiré de déposer le tablier. C’était hier mercredi 08 décembre que le chef de l’Etat a officiellement mis un terme aux fonctions de son chef de gouvernement et de tous ses ministres, via un décret.

Il invite à soutenir le président

C’est le secrétaire général du gouvernement Stéphane Wenceslas Sanou, qui a donné l’information sur la télévision burkinabé. « Le président du Faso (…) vu la lettre de démission (…) du 8 décembre 2021 portant démission du Premier ministre décrète: Il est mis fin aux fonctions de Premier ministre de Christophe Joseph Marie Dabiré » a-t-il déclaré. Sur sa page Facebook, ce dernier a laissé voir : « J’invite les Burkinabè, dans leur ensemble, à se mobiliser, pour soutenir le président du Faso et le nouvel exécutif qui sera mis en place. Je reste convaincu que c’est dans une unité d’action que nous pourrons relever les défis auxquels notre pays et notre peuple sont confrontés ». Notons que la démission du gouvernement intervient suite à plusieurs manifestations des populations qui sont plus qu’exaspérées de la situation sécuritaire du pays, qui s’aggrave de jour en jour. En effet, depuis six années le Burkina Faso est en proie à de multiples attaques djihadistes dont les victimes sont non seulement des civils mais aussi des militaires.

Ces manifestations menées par les jeunes ne faiblissent pas, malgré la réponse de l’Etat à travers diverses décisions prises par le président Kaboré et par la répression des protestations. C’était en effet le cas le samedi 27 novembre 2021, où de nombreux manifestants sont descendus dans les rues de Ouagadougou, pour réclamer le départ du chef de l’Etat, qui selon eux n’est pas en mesure de combattre le terrorisme. Au regard de cette situation, on pourrait se demander si la démission du gouvernement est liée aux manifestations du peuple.