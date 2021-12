La rappeuse « Money », 29 ans, a révélé sur sa stories Instagram qu’elle a remis au rappeur de Migos un gros chèque de 2 millions de dollars. « Joyeux anniversaire !!! », a-t-elle écrit sur la vidéo avec : « Il a littéralement tout compris. » Le membre de Migos, Offset a eu 30 ans plus tôt ce mois-ci, 14 décembre, et lui et sa femme, ont célébré l’anniversaire dans un style somptueux le mardi 21 décembre. C’est là, lors de la soirée Sneaker-Ball qui s’est tenue à Los Angeles, que Cardi B a remis à son conjoint un énorme chèque de 2 millions de dollars devant les participants.

Plus tard dans la nuit, la gagnante d’un Grammy a partagé une vidéo sur sa stories Instagram, souriant avec le cadeau en main. Tout fan qui a suivi le couple, qui sont les parents d’une fille de 3 ans, Kulture, et d’un garçon de 3 mois sait que le dernier cadeau à couper le souffle de Cardi B n’est que le dernier d’une chaîne de cadeaux d’anniversaire luxueux qu’ils se sont offert au fils des ans.

500 000 dollars liquide dans un réfrigérateur en 2019

Plus récemment, en octobre, Cardi B a révélé qu’Offset avait acheté un vaste manoir dans les Caraïbes comme cadeau d’investissement pour son 29e anniversaire. Cardi B avait également surpris son mari en 2019 pour son 28e anniversaire en lui offrant 500 000 dollars liquide dans un réfrigérateur. Le couple a connu des hauts et des bas depuis qu’ils se sont secrètement mariés en 2017. Cardi B a demandé le divorce après l’infidélité présumé d’Offset en 2018. Ils se réunis fin 2020, comme elle l’a révélé en exclusivité sur Daily Pop.

« Bien sûr, nous avons traversé quelques défis », a déclaré Cardi B. « Nous avons dû apprendre à mieux nous connaître. Mais j’ai l’impression que je n’ai jamais été aussi heureuse. J’ai vraiment l’impression que [c’est] même pas juste comme le mariage, c’est la famille, l’unité, l’amitié que nous avons », a-t-elle indiqué.