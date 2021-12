L’Algérie a marqué deux buts en prolongation pour battre la Tunisie 2-0 et remporter la Coupe arabe de la FIFA 2021. C’est le deuxième titre consécutif pour l’Algérie après que les Fennecs aient remporté la CAN en 2019. Amir Sayoud a marqué à la neuvième minute de la prolongation tandis que Yacine Brahimi a marqué avec le dernier coup de pied du match pour porter l’Algérie au titre de champion samedi.

Plus tôt, le Qatar avait battu l’Egypte 5-4 aux tirs au but lors du match pour la troisième place. Le match houleux de samedi semblait pouvoir se diriger dans les deux sens alors que les deux équipes ont réussi à avoir une possession presque égale du ballon, l’Egypte prenant légèrement le dessus dans les dernières minutes. Mais le match au stade 974 de Doha est allé en prolongation après l’arrêt de plusieurs tentatives de but de l’Égypte.

L’Algérie s’est qualifiée pour les barrages

Sans aucun but en prolongation, le gardien qatarien Meshaal Barsham s’est montré à la hauteur en bloquant un penalty et en aidant son équipe à remporter la médaille de bronze. Rappelons que l’Algérie s’est qualifiée pour les barrages de la zone Afrique, qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. La Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.