La problématique relative à l’immunité face à la Covid-19 continue de faire objet de recherche de la part des chercheurs. En effet, selon une étude qui a été récemment effectuée par des chercheurs de l’Oregon aux Etats-Unis, celles et ceux qui reçoivent entièrement le vaccin contre le Covid-19 avant d’être infectés par le virus à nouveau développent une immunité particulière.

Ces résultats ont été publiés dans un rapport ce 16 décembre dans le Journal of The American Medical Association. L’étude a porté sur deux groupes de personnes. Le premier groupe concerne en effet des personnes ayant été vaccinées mais qui ont tout de même contracté le virus. Le second est en lien avec des patients entièrement vaccinées mais qui n’ont jamais été malade.

Une forte immunité

A en croire les résultats de ces bilans, les personnes du premier groupe ont développé un taux d’anticorps très élevé soit une augmentation « de 1 000 % et parfois même de 2 000 % » a précisé un des responsables de cette étude. Cette immunité aurait également le mérite de faire face à d’autres variants. Cette pareille immunité se rencontre aussi chez des personnes ayant été malades du Covid-19 avant de compléter par la suite leur schémas vaccinal.