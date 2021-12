Le Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (Dei) et 7 autres personnes, gardés à vue depuis trois (03) jours à la Brigade Economique et Financière (BEF), ont été placés sous mandat de dépôt en fin d’après-midi de ce jeudi 30 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après leur audition devant la haute juridiction. Ils sont mis en cause dans une affaire de délivrance de passeport à des étrangers.

Le Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (Dei) et 07 autres placés sous mandat de dépôt en fin d’après-midi de ce jeudi 30 décembre 2021. Selon Frissons Radio, le Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (Dei),le Commissaire Divisionnaire de Police, Florent Edgard Agbo est poursuivi pour «abus de fonction». Pour les 7 autres personnes, c’est l’infraction de «faux et usage de faux » qui a été retenue contre eux. Gardés à vue depuis trois (03) jours à la Brigade Economique et Financière (BEF), le Commissaire Divisionnaire de Police, Florent Edgard Agbo et les 07 autres personnes ont été présentés ce jeudi 30 décembre 2021 au Procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou. Après avoir été auditionnés par le Procureur Spécial de la CRIET, le Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (Dei) et les 07 autres personnes ont été placés sous mandat de dépôt. Leur procès est prévu pour le 24 janvier 2022 devant la CRIET. Il faut signaler que le Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (Dei) est arrêté depuis le lundi 27 décembre 2021 dans le cadre d’une affaire de délivrance de passeport à des étrangers.