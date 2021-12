Donald Trump continue de faire parler de lui. Il y a quelques mois, l’ancien Président Donald Trump a quitté la Maison-Blanche pour laisser place à la nouvelle administration après quatre années passées à diriger son pays. Au cours de sa présidence, Donald Trump a imprimé sa marque et pris des décisions fortes qui n’étaient pas toutes appréciées. Mais avant son installation à la Maison-Blanche, Donald Trump était un célèbre homme d’affaires.

Donald Trump était connu aux USA comme un magnat de l’immobilier avant d’accéder à la magistrature suprême. Après son élection, même si il n’était plus directement impliqué dans la gestion de ses affaires, ses entreprises ont continué de fonctionner. Beaucoup d’observateurs s’inquiétaient du fait qu’un homme d’affaires viennent au pouvoir pour favoriser ses activités. Mais Donald Trump a toujours minimiser ces remarques de ces détracteurs. Un nouveau livre fait des révélations sur les gains des entreprises de Trump pendant qu’il était président.

Dans « The Big Cheat: How Donald Trump Fleeced America and Enriched Himself and His Family« , David Cay Johnston a révélé le montant empoché par les entreprises du désormais ex-Président américain Donald Trump. Et ce serait plus d’un milliard sept cent millions qui aurait été empoché par les entreprises de l’ex-président selon l’auteur. Interviewé par Brianna Keilar de CNN, l’auteur est revenu sur ce qu’il a affirmé dans son livre. David Cay Johnston a affirmé que sur le montant évoqué dans son livre, la grande partie des fonds provenait des contribuables américains. « Donald a fait tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que les contribuables investissent de l’argent dans ses entreprises« , affirme Mr Johnston qui précise « Des centaines de millions de dollars. »