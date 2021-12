Pékin a invité ses ressortissants à quitter certaines régions de la République démocratique du Congo. Il s’agit notamment des citoyens chinois qui sont dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l’Ituri. À en croire le message à eux adressé sur WeChat par leur ambassade à Kinsasha, ces zones sont investies par des groupes rebelles antigouvernementaux. Le message envoyé par WeChat indique aussi que des ressortissants chinois ont été agressés et enlevés dans ces régions durant le mois.

À cet effet, les Chinois habitant ces trois localités ont été priés de donner leurs coordonnées personnelles avant la date du 10 décembre. Ils doivent de même faire en sorte de rejoindre une région plus sécurisée dans le pays. Quant aux ressortissants des districts Djugu, Bunia, Beni, Uvira, Fizi et Mwenga, ils ont été exhortés à s’en aller immédiatement de ces lieux. L’ambassade précise aussi que ceux qui n’auraient pas respecté les consignes seront laissés à eux-mêmes.

Les Chinois à être sur leur garde

Pékin appelle par ailleurs tous ses ressortissants de prêter une oreille attentive à la situation sécuritaire locale. « Nous demandons à tous les citoyens chinois et aux entreprises investies par des Chinois en RDC de prêter une attention particulière aux conditions locales, d’accroître leur sensibilisation à la sécurité et leur préparation aux situations d’urgence, et d’éviter les voyages extérieurs inutiles. » a aussi déclaré l’ambassade.

Le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l’Ituri sont des régions très riches en minerai. Les groupes armés comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), le M23 et les Maï-Maï s’affrontent régulièrement pour avoir le contrôle sur les ressources naturelles qui y sont.