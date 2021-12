Le candidat à la présidentielle de 2022, Éric Zemmour s’est rendu en Côte d’Ivoire mercredi soir pour une visite aux troupes françaises. Contrairement à Emmanuel Macron qui a annulé sa visite au Mali en raison de la pandémie du Covid-19, Éric Zemmour va, lui, passer le réveillon avec les soldats français. Le ministère français de la Défense qui a autorisé cette visite du polémiste sur des règles bien définies, a déploré la violation de ces règles par le leader de « Reconquête ! »

Dans des messages postés sur Twitter, le porte-parole du ministère français des Armées, Hervé Grandjean, a essayé d’apporter des éclaircissements sur les « réactions » suscitées par la visite du polémiste aux soldats français afin de préciser « dans quel cadre cette visite a été autorisée ». « Les personnalités politiques peuvent visiter des unités militaires, si elles en font la demande et dans le respect des impératifs opérationnels et de confidentialité. C’est une pratique républicaine tout à fait courante et légitime », rappelle le porte-parole.

Préserver la neutralité des armées

D’après le ministère de la Défense, parmi les règles qui encadrent les visites du genre, figure « la plus grande discrétion ». Il s’agit entre autres de : « pas de médias, pas de photos à usage public, pas de réseaux sociaux ». Pour Grandjean, il s’agit d’un code de conduite « indispensable » pour « préserver la neutralité des armées, et d’éviter toute instrumentalisation politique ». « Cet engagement moral que nous demandons aux candidats à la présidentielle n’a pas été tenu aujourd’hui par un candidat. Nous le regrettons », a déploré le porte-parole.

« Je veux saluer votre bravoure et votre dévouement »

Cette clarification intervient après que le candidat de l’extrême droite, ait publié sur Twitter des photos où il apparaît au milieu des militaires, même s’il a pris le soin de dissimuler leur visage. « Je suis honoré d’avoir visité la base logistique de l’opération Barkhane aujourd’hui, en Côte d’Ivoire », a-t-il écrit. « Je veux saluer votre bravoure et votre dévouement qui n’ont d’égal que celui de tous ceux qui, dans notre pays, sont prêts à se sacrifier pour notre drapeau et pour nos concitoyens », a-t-il déclaré dans un communiqué.