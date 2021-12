L’émission Elysée 2022 diffusée en direct hier jeudi 09 décembre 2021, sur France 2, était la première entrevue télévisée importante du candidat d’Extrême droite, Éric Zemmour, suite à l’annonce de sa candidature à la présidentielle française. L’ancien polémiste a abordé plusieurs sujets notamment le mouvement social encourageant la prise de parole des femmes, #Metoo.

« Je n’ai pas à répondre à ces femmes »

Après avoir assuré qu’il n’a jamais salué un tel mouvement, le candidat du nouveau parti Reconquête, a refusé de répondre aux accusations d’agressions sexuelles qui le visent. « Je n’ai pas à répondre. Parce que c’est la vie privée. Ces femmes-là m’accusent sans aucune preuve comme ça. C’est parole contre parole, c’est repris par des journalistes militants de Médiapart et de Complément d’enquête aussi. Je n’ai pas à répondre à ces femmes » a-t-il déclaré avant de s’attaquer au mouvement en question. « Vous savez, le mouvement #Metoo ce n’est pas un mouvement de libération de la parole comme vous le dites. C’est un mouvement d’éradication de l’homme. Je suis désolé de vous le dire » a-t-il ajouté.

« J’aimerais bien qu’on établisse toutes les affaires célèbres. Il y a eu Patrick Poivre d’Arvor, il y a eu des acteurs, il y a eu des chanteurs Patrick Bruel etc. Toutes ont fini par des relaxes et des non-lieux. Et pendant ce temps-là, des hommes ont été salis, des hommes ont été insultés par des femmes qui toutes ont été finalement démenties par la justice…Moi je veux bien qu’on accuse, mais il faut être responsable » a estimé Éric Zemmour.