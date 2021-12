Après avoir entretenu pendant longtemps le mystère autour de sa candidature à la présidentielle de 2022, Éric Zemmour a finalement annoncé sa candidature mardi 30 novembre dans une vidéo diffusée en ligne. Les premières minutes qui ont suivi sa diffusion, la vidéo a été largement critiquée et le polémiste a été menacé de poursuite judiciaire. Visé dans le clip de campagne, comme de nombreuses autres personnalités politiques, Bernard-Henri Lévy, invité ce mercredi 1er décembre sur LCI a réagi à la candidature du polémiste qu’il a sérieusement critiqué.

Pour le philosophe, le clip ne passe pas. « C’est un bricolage historique, un Lego de l’histoire de France. Qu’est-ce que ces façons ? », s’est insurgé BHL. Il trouve dans le clip de candidature Zemmour « un enfant dans un magasin de jouets à qui tout est permis ». Il y voit « la puérilité consommatrice et gloutonne » d’un homme qui ne connait « pas l’histoire de France ». Pour l’homme dont les écrits ont suscité de nombreuses controverses, le « rapprochement avec le Général est infâme pour un homme qui rapporte sur tous les tons que le maréchal Pétain a sauvé des juifs. Il n’y a pas d’autres mots», a assuré Lévy.

Zemmour a dédiabolisé Marine Le Pen

Comme Jean-Marie Le Pen qui pense que le polémiste a déjà « brûlé ses cartes », Bernard Henri-Lévy pense aussi que « Zemmour, c’est bientôt fini, c’est un zigoto en campagne. Sa campagne va se déliter ». De même que la candidate du RN qui avait affirmé que Zemmour lui rendait service, le philosophe a affirmé que l’ancien journaliste, qui ne fait que baiser dans les sondages, a « dédiabolisé, presque centrisé Marine Le Pen ». « Tout cela est incroyablement anxiogène. Zemmour comme Marine Le Pen nagent dans ce courant d’une France nauséabond », qui « ravive les braises du vrai antisémitisme, la haine des migrants » déplore BHL.

La vidéo est absolument ignoble

Comme de nombreuses autres personnalités politiques qui ont réagi mardi à la vidéo du polémiste, Gérald Darmanin lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale mardi, a évoqué le clip de candidature d’Éric Zemmour qu’il a qualifié d’« absolument ignoble ». D’après l’ancien ministre de l’Intérieur Christophe Castaner la déclaration de Zemmour « reflète ce que le cinéma peut faire de plus mauvais et de ce que la politique, manifestement, peut faire de plus mauvais ».