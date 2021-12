La société spatiale Blue Origin du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a lancé samedi le vol Crew-3 pour un trajet de 11 minutes vers l’espace suborbital et retour, après l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis. Le vol a été lancé depuis le Launch Site One dans l’ouest du Texas. Le lancement initialement prévu pour le 9 décembre a été reporté à samedi en raison du mauvais temps. Le troisième vol vers l’espace suborbital est le premier à transporter six astronautes dans l’espace, les deux dernières missions n’en transportant que quatre.

La fille aînée de l’astronaute américain Alan Shepard était à bord de la fusée, 60 ans après le célèbre vol suborbital de la NASA de son défunt père à l’aube de l’ère spatiale. Laura Shepard Churchley, 74 ans, qui était une écolière lorsque son père est entré dans l’espace pour la première fois, était l’un des six passagers attachés dans la cabine du vaisseau spatial New Shepard. La capsule de l’équipage a été transportée au sommet du vaisseau spatial entièrement autonome de six étages et séparée du propulseur de fusée alors qu’elle montait à une altitude d’environ 106 km avant de retomber sur Terre, descendant sous un auvent de parachutes pour le sol du désert pour un atterrissage en toute sécurité.

Quelques minutes d’apesanteur

L’ensemble du vol, du décollage à l’atterrissage, a duré 11 minutes, l’équipage connaissant quelques minutes d’apesanteur au sommet du vol suborbital. Le propulseur de fusée réutilisable du véhicule de lancement est retourné sur Terre et a atterri dans un champ de broussailles ouvert à une courte distance de l’endroit où la capsule a atterri quelques instants plus tard. Bezos est arrivé avec des membres de l’équipe de récupération de Blue Origin pour saluer et embrasser les nouveaux astronautes citoyens alors qu’ils sortaient de la capsule, tout en souriant, dans leurs combinaisons de vol bleues.

Vaisseau spatial Alan Shepard

Alors qu’elle discutait avec Bezos, Churchley a brièvement raconté son émerveillement de voir la noirceur de l’espace à l’intérieur de la capsule. Les voix de Churchley et de ses coéquipiers s’exclamant avec enthousiasme lors du trajet ont pu être entendues dans les transmissions audio de la capsule diffusées lors d’une webdiffusion de lancement en direct par Blue Origin alors que le véhicule approchait du point culminant de son vol. Le vaisseau spatial lui-même porte le nom d’Alan Shepard, qui en 1961 est entré dans l’histoire en tant que deuxième personne et premier Américain à voyager dans l’espace, un vol suborbital de 15 minutes en tant que l’un des astronautes originaux de la NASA « Mercury Seven ».

Le troisième vol habité

Blue Origin a décollé son deuxième vol humain dans l’espace le 13 octobre, avec le capitaine James T. Kirk (acteur William Shatner) de Star Trek qui est devenu l’homme le plus âgé à avoir jamais voyagé dans l’espace, avec l’ingénieur de la NASA Chris Boshuizen, Glen de Vries, co-fondateur de la société de logiciels Medidata, et Audrey Powers, vice-présidente des missions et des opérations aériennes. Le 20 juillet, Blue Origin a effectué son premier vol humain avec Jeff Bezos, son frère Mark Bezos, le pionnier de l’aviation Wally Funk et le premier client de Blue Origin, Oliver Daemen. Blue Origin est le seul à avoir effectué pour le moment trois vols touristiques dans l’espace, devant SpaceX de Elon Musk et Virgin Galactic de Richard Branson.