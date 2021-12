Cadre de l’équipe de Clermont Foot en Ligue 1 française, Cédric Hountondji intéresserait le club italien de Naples. Selon le site Foot Mercato, les Partonopei ont pris des renseignements sur le longiligne défenseur du club auvergnat et de la sélection béninoise. Les sources italiennes du média affirment que la Società Sportiva Calcio Napoli n’est pas resté indifférente aux prestations du défenseur central béninois. Luciano Spaletti, le coach de ce club italien aimerait renforcer sa défense centrale, surtout que le patron de ce secteur du jeu napolitain Kalidou Koulibaly doit se rendre dans quelques jours du côté du Cameroun pour disputer avec les Lions de la Teranga du Sénégal, la Coupe d’Afrique de Nation (CAN).

Sous contrat avec Clermont Foot jusqu’en 2024

En somme, Cédric Hountondji est sur les tablettes de Naples qui souhaite globalement renforcer son effectif. Le béninois est aujourd’hui âgé de 27 ans et est sous contrat avec Clermont Foot jusqu’en 2024. Il n’est plus monté sur le rectangle vert depuis sa blessure aux adducteurs en novembre dernier lors de la rencontre Clermont Foot – As Saint Etienne. Il y a quelques semaines le joueur avait donné des nouvelles sur son état de santé.

« Tout faire pour revenir rapidement sur le terrain »

« Salut la team. Cette semaine a particulièrement été difficile pour moi car j’ai appris que je devais me faire opérer de l’adducteur. C’est toujours difficile d’endurer ce genre d’épreuve mais comme vous pouvez le voir j’ai déjà retrouvé le sourire » avait tweeté l’écureuil, accompagné d’une photo où on le voit tout sourire sur un lit d’hôpital, le pouce en l’air. Dans un autre tweet, il promettait de « tout faire pour revenir rapidement sur le terrain ».