Au cours des dernières années, les attentats terroristes sont devenus la plus grandes menaces pour les états. Un peu partout sur le globe, des attentats sont perpétrés par des cellules djihadistes et endeuillent de nombreuses familles. En Occident et même en Amérique, les terroristes ont frappé à plusieurs reprises faisant de nombreuses victimes. La France n’est pas épargnée par la menace terroriste.

A plusieurs reprises, le pays dirigé par Emmanuel Macron a du affronter la menace terroriste et parfois des personnes qui préparaient un projet d’attentat ont été interpellées. Pour exemple, plus tôt cette année, une femme a été arrêtée pour un projet d’attentat. Hier vendredi 3 Décembre 2021, c’est deux ados accusés de préparer un attentat en France ont été jugés par un tribunal du pays. Ils ont été tous les deux condamnés à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. La cour d’Assises pour mineurs spéciale de Paris a prononcé des peines d’emprisonnement contre deux adolescents accusés de préparer un attentat en France.

10 et 6 ans d’emprisonnement. C’est les peines infligées aux deux adolescents au terme de leur procès qui a duré 4 jours. Il faut préciser que les peines infligées sont en dessous des réquisitions de l’avocat général selon nos recoupements d’informations. L’un des adolescents (celui qui a écopé de la plus lourde peine) prévoyait de partir en Syrie et fomenter un attentat contre le principal stade de Rennes, le Roazhon Park. Le second quant à lui avait prévu de prêter main forte au premier dans son projet d’attentat selon nos sources. Il a été interpellé pendant qu’il transcrivait des textes de propagande en français. Ils ont été condamnés pour «participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes»