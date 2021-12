Dans la nuit de lundi à mardi 21 décembre, un policier a succombé aux blessures qu’il s’est lui-même infligée avec son arme de service selon les services de gendarmerie le parquet de Beauvais. Tout avait commencé aux environs de 9h lundi, quand le fonctionnaire qui vivait seul chez lui s’est retranché à son domicile menaçant de se suicider. « Les services de secours ont été appelés par un homme d’une quarantaine d’années », un policier en fonction aux frontières de l’Oise qui « tenait des propos suicidaires » ont indiqué la préfecture de l’Oise et le parquet de Beauvais dans un communiqué conjoint.

Le quarantenaire s’était « retranché dans son domicile où il vivait seul », et menaçait « d’ouvrir le feu » en cas « d’intervention des forces de l’ordre ou de secours à proximité de sa maison ». Informés, des éléments de la gendarmerie s’étaient « immédiatement rendues sur place et ont mis en place un périmètre de sécurité », ont expliqué le parquet et la préfecture dans leur communiqué. Les habitants « résidant au sein de ce périmètre ont pu être accueillis dans la salle des fêtes de la commune », indique le communiqué.

Il était encore vivant

D’après les autorités, toutes les tentatives de prise de contact avec la victime tout au long de la journée ont été vaines. Alors « l’intervention du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) a été sollicitée en fin d’après-midi ». Après que ceux-ci ont pénétré dans sa résidence de force vers 20H30, ils ont constaté « que l’intéressé s’était blessé avec son arme de service probablement bien avant l’intervention du GIGN », d’après le communiqué. D’après la gendarmerie bien qu’il se soit blessé par balle, il était toujours en vie lorsqu’ils l’ont découvert. Il n’a rendu l’âme que dans la nuit de lundi à mardi, a précisé la gendarmerie.