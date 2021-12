Le domaine de l’impression 3D continue de connaître des innovations. Selon une publication qui a été faite par la revue « Nature Communication », des chercheurs de l’université de Harvard et de l’école médicale de Harvard ont réussi à mettre sur pieds une encre vivante pour l’impression 3D à base de colibacille. A en croire les détails qui ont été donnés sur cette innovation, la batterie utilisée serait celle qui est impliquée dans les gastro-entérites ou infections urinaires.

Composée de « cellules microbiennes génétiquement modifiées »

On retient que l’encre est composée « entièrement de cellules microbiennes génétiquement modifiées, programmées pour réaliser un auto-assemblage ascendant et hiérarchique de monomères protéiques en nanofibres, puis en réseaux de nanofibres qui comprennent des hydrogels extrudables ». Les scientifiques à l’origine de ces travaux de recherche indiquent par exemple que l’encre est à même de « séquestrer des fragments toxiques, libérer des produits biologiques et réguler sa propre croissance cellulaire ».

Une capacité de régénération

Plusieurs essais ont été en effet réalisés par les scientifiques. Ils ont eu recours à la bio-ingénierie d’autres microbes. L’objectif était ainsi de produire des types de fibres différents ou des matériaux vivants puis les ont ajoutés à l’encre. L’autre chose importante qu’il convient de retenir de cette étude est que l’usage des batteries adaptées aurait le mérite de permettre à l’encre de se régénérer et se reproduire elle-même.