Une éclipse solaire totale aura très prochainement lieu et ne sera pas visible par tout le monde. Pour permettre aux personnes désireuses de la voir, l’agence spatiale américaine diffusera un live sur son site internet. En effet, l’éclipse solaire aura lieu demain samedi 04 décembre 2021, mais elle ne sera visible que depuis une petite portion autour de l’Antarctique.

L’éclipse va durer exactement au total « 4 h 08,2 min »

Selon une lettre de l’institut mécanique céleste et de calcul de éphémérides, l’éclipse va durer exactement au total « 4 h 08,2 min » avec une durée de « la phase de totalité de 1 h 06,5 min ». Par ailleurs, d’autres personnes chanceuses se trouvant « au sud de l’Afrique, sur une faible partie du sud-est australien et à l’extrême sud de la Terre de Feu » seront en mesure de voir une éclipse partielle. Concernant les autres personnes qui ne pourront rien voir, la NASA diffusera le spectacle, de la phase totale, en direct sur son site internet de 7h30 à 9h30 heure française. Aussi, un autre site dédié permettra-t-il d’observer le soleil qui sera de plus en plus caché par la lune. Cela, du début de l’éclipse à 5h29 UTC à la fin 9h37 UTC.

Pour rappel, ce n’est pas la première éclipse solaire qui a lieu cette année. En effet, depuis début 2021, une éclipse solaire partielle avait s’était déroulée le 10 juin. Outre cette dernière, une éclipse lunaire partielle s’était produite le 19 novembre 2021. Il s’agissait d’un fait rare qui avait été observé depuis 1440.