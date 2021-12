La dernière frappe effectuée par Israël sur le port de Lattaque en Syrie n’est pas du goût de la Russie. Le représentant adjoint de la Russie aux Nations unies, Dmitry Polyanskiy a profité d’une rencontre avec les journalistes pour marteler d’une façon assez claire la position de son pays sur cette situation. « Nous ne pensons pas que des situations de ce type contribuent à la stabilité du Moyen-Orient ou à la situation en Syrie », a déclaré l’officiel russe.

« Nous n’approuvons pas un tel comportement »

« Nous ne cachons jamais que nous n’approuvons pas un tel comportement », a-t-il poursuivi face aux hommes des médias. La frappe incriminée avait eu pour cible un dépôt de conteneurs. Ce lieu était soupçonné d’abriter des livraisons d’armes iraniennes. La zone de la frappe est le lieu où la Russie maintient sa principale base navale. Du côté des autorités iraniennes, le ton est toujours à la menace.

Israël toujours menaçant

« J’appelle tous les pays de la région à mettre un terme aux atteintes portées par l’Iran à leur souveraineté et à leurs citoyens. Israël ne laissera pas l’Iran fournir des armes révolutionnaires à ses mandataires et menacer nos citoyens », a déclaré le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz suite à une rencontre entre les responsables de la diplomatie israélienne et russes.