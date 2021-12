Face à la trop forte complicité entre les nouveaux dirigeants maliens et la Russie, l’actuel locataire de l’Elysée envisage une visite à Bamako lundi 20 décembre prochain. Emmanuel Macron abordera ainsi avec son homologue malien le colonel Assimi Goïta en plus de l’épineuse question relative au retour des civils à la tête du pays, le sujet des mercenaires russes.

Proximité entre Mali et Russie au cœur des échanges

Cette proximité entre la Russie et le Mali n’est pas appréciée par Paris qui s’est investi aux côtés de Bamako pour la lutte contre le terrorisme à travers l’opération Barkhane. Les deux dirigeants auront ainsi des échanges autour de ce sujet qui fait couler beaucoup d’encres et de salives. Ce déplacement qu’effectue Emmanuel Macron intervient également dans un contexte assez précis.

Le président français qui assure la présidence tournante de l’Union Européenne indique que l’Afrique sera l’une de ses priorités ainsi que la lutte contre le terrorisme. Pour certains observateurs, le président français ne voudra certainement quitter Bamako sans avoir des résolutions concrètes de la part des autorités maliennes. Notons que, comme la France, la proximité entre le Mali et la Russie n’est pas appréciée par les Etats-Unis.

Les USA préoccupés…

« Les USA restent préoccupés par le déploiement du groupe Wagner au Mali pour un coût de 10 millions de $/mois, des fonds qui devraient bénéficier aux Maliens et aux forces armées maliennes. Le groupe Wagner rend les pays + pauvres, + faibles et moins sûrs. », avaient martelé les Etats-Unis. Pour l’heure, la collaboration entre le Mali et la Russie sur poursuit.