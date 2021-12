La transition au Mali a encore de longs jours devant elle. En effet, les assises nationales de la refondation, qui ont été présentées au Centre international de conférence de Bamako, ont demandé dans leurs conclusions, ce jeudi 30 décembre 2021, une prolongation de la Transition allant de six mois à cinq ans. Cela, afin que les réformes institutionnelles puissent avoir lieu, avant les élections.

Plusieurs recommandations ont été faites

Aucune date n’a cependant été fixée concernant la date des prochaines élections et le retour à l’ordre constitutionnel. A ce niveau, le comité ayant mis au point la synthèse a fait le choix de ne pas trancher. Notons que plusieurs recommandations ont été faites lors des assises, sur plusieurs plans à savoir : politique, institutionnel et sécuritaire. En matière de défense, il a été demandé que de nouvelles bases militaires soient installées dans le pays. Cette demande intervient dans un contexte où les jihadistes affichent davantage leur présence dans le centre du Mali. A l’issue des assises nationales, il a été aussi demandé que de nouveaux partenariats soient noués entre la transition et des entités militaires pour mieux assurer la défense du pays.

Sur le plan politique, il a été notamment demandé une diminution des formations politiques, mais aussi la lutte contre l’impunité et la corruption. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a dit avoir pris bonne note de ces demandes. Il a promis mettre en œuvre ces dernières, tout en soulignant « un désir de changement des Maliens » qui « sous aucun prétexte ne saurait être détourné ».