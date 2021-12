Après l’attaque terroriste dans laquelle 31 civils ont péri au Mali, dont des femmes et des enfants, commise dans la région de Mopti, frontalière du Burkina Faso et de la Mauritanie, Moscou a présenté ses condoléances à Bamako tout en lui annonçant son soutien. La Russie continuera d’aider le Mali dans sa lutte contre le terrorisme et contribuera encore à améliorer l’efficacité au combat de son armée, a déclaré mardi le ministère russe des Affaires étrangères à la suite de l’attaque terroriste.

« Moscou condamne fermement l’acte barbare commis par les forces terroristes dans le Mali ami. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des personnes tuées et souhaitons le meilleur rétablissement aux blessés. Nous soutenons l’intention du gouvernement malien de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, détenir et punir les responsables des crimes », a souligné le ministère.

Offrir une assistance pratique

Le ministère a exprimé sa solidarité avec le Mali dans ses efforts pour lutter contre la menace terroriste. « La Russie continuera à soutenir les efforts collectifs visant à lutter contre le terrorisme dans la région saharo-sahélienne, à offrir une assistance pratique aux pays de cette région, dont le Mali, en termes d’amélioration de l’efficacité au combat de leurs forces armées, de formation des militaires et des forces de l’ordre », a déclaré le ministère.

Cette annonce intervient au lendemain d’une interview de la ministre française de la Défense au cours elle a réaffirmé la détermination de la France et des partenaires européens à faire barrage à l’influence de la Russie dans le Sahel. La ministre a déclaré par ailleurs que la venue du groupe privé de mercenaires russes Wagner, au Mali serait « tout simplement inacceptable ». Dans le cadre d’un accord de coopération militaire signé en 2019, la Russie avait livré le 30 septembre dernier au Mali quatre hélicoptères de type Mi-171, des armes et des munitions.