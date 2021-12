L’Association des ex-prisonniers politiques (Eppa) a prévenu qu’elle déposerait une plainte officielle contre le geôlier de Nelson Mandela, Christo Brand, qui était devenu son ami, après avoir annoncé qu’il vendrait aux enchères la clé de la cellule de la prison de Madiba à Robben Island. La semaine dernière, le journal britannique, The Daily Mail, a publié un article dans lequel il a déclaré que la clé devait rapporter des millions de rands lors de la vente aux enchères du 28 janvier par la maison de vente aux enchères américaine Guernsey’s.

Guernsey’s a déclaré sur son site Web que la clé serait incluse avec l’une des chemises emblématiques de l’ancien président, une copie signée de la constitution sud-africaine et d’autres cadeaux offerts à Mandela par l’Université de Harvard et les Obama. Le secrétaire de l’Eppa, Mpho Masemola, a déclaré que l’organisation avait travaillé avec le Musée Robben Island (RIM), la ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Nathi Mthethwa et l’Agence sud-africaine des ressources du patrimoine (Sahra) pour interdire la vente aux enchères.

« Notre lutte n’était pas à vendre »

« Notre Lutte n’était pas à vendre. Regardez le moment de l’enchère ; cela s’est produit après que tous les candidats à l’essai de Rivonia soient décédés. Pourquoi Brand n’a-t-il pas mis ces choses aux enchères du vivant de Madiba ? », s’est-interrogé Mthethwa. « Il est insondable pour Guernesey, qui est clairement consciente de l’histoire douloureuse de notre pays et du symbolisme de la clé, d’envisager de la vendre aux enchères sans aucune consultation avec le gouvernement sud-africain, ou les autorités du patrimoine en Afrique du Sud et RIM », déclare-t-il.

« Ce n’est la propriété personnelle de personne »

« Cette clé appartient au peuple sud-africain sous la garde de RIM et de l’État sud-africain. Ce n’est la propriété personnelle de personne », a ajouté le ministre. Il a déclaré qu’il était en pourparlers avec le conseil du RIM, le ministre de la Justice et des Services correctionnels, Ronald Lamola et le Conseil national du patrimoine pour examiner les mesures appropriées à prendre pour arrêter la vente aux enchères et garantir le retour de la clé en Afrique du Sud.

Pour rappel, Nelson Mandela a passé 27 ans en prison dont 18 ans à Robben Island. Il a été libéré en 1990 alors que l’Afrique du Sud commençait à abandonner la ségrégation raciale stricte. Il a été élu premier président noir du pays en 1994 et n’a effectué qu’un seul mandat.