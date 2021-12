Un sms de 15 lettres, mais pas un SMS ordinaire. Il a été écrit il y a 30 ans, en décembre 1992, et c’était le tout premier SMS au monde. Le message était « Merry Christmas », ou « Joyeux Noël », lorsqu’il a été reçu sur un numéro Vodafone par un employé de l’entreprise. Le message texte avait été envoyé par l’ingénieur Neil Papworth à Newbury, Berkshire, à Richard Jarvis. Papworth, alors ingénieur de test de 22 ans, travaillait sur le Short Message Service (SMS) pour Vodafone, qui était son client.

Le 3 décembre 1992, il réussit à envoyer les vœux de Noël au combiné Orbitel 901 de Jarvis. Et, ainsi, il est devenu le tout premier SMS au monde. L’année suivante, Nokia a introduit la fonction SMS avec un bip indiquant la réception d’un message. Le reste, comme nous le savons, appartient à l’histoire. Une réplique virtuelle du SMS « Joyeux Noël », un jeton non fongible (Non-fungible tokens) NFT, sera mise aux enchères grâce à Vodafone. Il peut être acheté en crypto-monnaie en ligne.

La vente du bien estimée entre 100.000 et 200.000 euros.

L’enchère la plus élevée pour le tout premier message texte au monde se verra attribuer les droits complets sur le message, y compris un fichier numérique contenant des informations sur l’expéditeur et le destinataire. La vente aux enchères aura lieu à la Maison des Ventes Aguttes en France le 21 décembre 2021. Elle estime le prix de vente du bien entre 100.000 et 200.000 euros. Le produit de la vente sera reversé à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

« Nous rassemblons l’esprit pionnier de deux siècles »

« Nous rassemblons l’esprit pionnier de deux siècles en immortalisant le premier SMS au monde et en le vendant aux enchères pour une bonne cause », a déclaré Hannes Ametsreiter, PDG de Vodafone Allemagne. « Aujourd’hui, les vœux de Noël, Hanoukka et de l’Aïd sont envoyés par des milliards de personnes à travers le monde sous forme de textes, de vidéos, de messages audio et d’émojis. Sans le tout premier « Joyeux Noël » envoyé sur un téléphone portable, notre monde serait moins connecté aujourd’hui », a ajouté Ametsreiter.