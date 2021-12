Profitant d’une sortie médiatique qu’il a effectuée ce mercredi dans l’émission de radio de Hugh Hewitt, l’ancien président américain Donald Trump a accusé la Russie et la Chine d’avoir volé la conception des missiles hypersonique chez les Etats-Unis. Selon les déclarations qu’il a faites, ces pays auraient réussi à obtenir la technologie sous le mandat de Barack Obama.

« Vous savez, quelqu’un leur a donné, pendant l’administration Obama, tout ce que nous avions sur hypersonique. », a lancé le milliardaire républicain au cours de son passage dans l’émission. « Et la Russie l’a fait, et ce que j’ai fait est un programme de rattrapage. Et nous avons largement rattrapé notre retard. Mais ce qui s’est passé, c’est que la Russie l’a obtenu et la Chine l’a peut-être obtenu de la Russie. », a-t-il poursuivi tout en mettant en doute le fait que ces deux pays soient capables de mettre sur pied leur propre technologie sur les missiles hypersoniques.

« Ils l’ont obtenu peut-être de la Russie »

« Ils l’ont obtenu peut-être de Russie, peut-être d’un mauvais espion aux États-Unis. », a réaffirmé l’ancien président américain. Ces propos de Donald Trump interviennent dans un contexte où la Russie et la Chine ont testé il y a quelques semaines des missiles hypersoniques. En octobre dernier, le plus haut gradé américain, le général Mark Milley a admis publiquement un essai de missile hypersonique par Pékin datant d’août. « Ce à quoi nous avons assisté, c’est (…) un test très significatif d’un système d’armement hypersonique », a déclaré le chef d’état-major américain dans une interview à la chaîne Bloomberg TV.