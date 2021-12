En deux décennies, le secteur des téléphonies a considérablement évolué. Au départ nos premiers téléphones étaient à touches, sans couleur et ne servait qu’à passer des appels et envoyer des messages. Avec le temps, les choses ont évolué. Les téléphones qui nous utilisons aujourd’hui sont intelligents et pour la plupart ont un écran tactile exclusivement à part quelques marques qui ont fait au cours des dernières années des téléphones à écran tactile mais avec un clavier aussi.

Après l’arrivée des téléphones intelligents, plusieurs firmes avaient mis au point des systèmes d’exploitation (OS en anglais) adaptés pour ces appareils mobiles. Deux OS se démarquent aujourd’hui parce qu’ils ont su s’adapter aux besoins du moment et anticiper sur les besoins de leurs utilisateurs : iOs et Android. Android est l’un des systèmes les plus utilisés qui tournent sur les terminaux mobiles (téléphones et tablettes). Il a été développé par le géant américain Google qui a participer grandement à la révolution numérique qu’on a connu ces dernières années.

En dehors des téléphones et des tablettes, les montres connectées sont utilisées comme des accessoires utiles. Pour cet accessoire, Google avait développé le système d’exploitation Wear OS mais n’avait jamais fabriqué une montre connectée jusqu’à ce jour. Mais selon nos informations, Google s’apprêterait à mettre sur le marché sa première montre connectée. Et elle sortira l’année prochaine selon nos informations. L’information a été donnée par le site Business Insider. « L’appareil, qui est appelé Rohan en interne, présentera la dernière version du système pour montres de Google aux consommateurs et aux partenaires d’après des documents consultés par Insider et plusieurs employés actuels ou passés », indique Business Insider.