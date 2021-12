Les Etats-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC) viennent de frapper le Bénin au Portefeuille. Le Conseil d’administration du Millennium Challenge Corporation (MCC) a retenu le Bénin comme éligible pour des accords de dons mais en raison du recul des « principes de gouvernance démocratique », les Etats-Unis d’Amérique ont décidé de réduire leur investissement au Bénin.

« Le 14 décembre, le Conseil d’administration de la Millennium Challenge Corporation -MCC a retenu de nouveau le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Bénin comme éligibles pour des accords de don (« compacts») pour l’intégration régionale » précise le communiqué de l’Ambassade des Etats- Unis au Bénin en date du 16 décembre 2021. Mais ce communiqué indique qu’ «en raison du déclin sur plusieurs années de l’engagement du Bénin vis-à-vis des critères d’éligibilité de la MCC et des principes de gouvernance démocratique, le conseil d’administration a discuté et a approuvé la proposition de la MCC de réduire de manière significative la part de l’investissement régional prévu qui serait faite au Bénin par le biais d’un accord de don régional».