L’ancienne star internationale du football Ronaldo ne veut pas abandonner son ancien club du Cruzeiro où il a fait ses débuts. Ce dernier qui est mal en point financièrement a été racheté par l’ancien joueur brésilien au cours de ce mois de décembre 2021, à 62,5 millions d’euros. Cependant, puisqu’il détient 90% des parts du club, il va devoir aussi s’acquitter des dettes auprès de la FIFA.

« En théorie le déficit appartient au club »

L’information a été confirmée par l’actuel président du club, Sérgio Santos Rodrigues, dans une interview accordée à la chaîne YouTube brésilienne TV Máfia Azul. « Ronaldo paiera la dette. En théorie le déficit appartient au club mais il faut payer s’il n’y pas de football. L’année prochaine, nous aurons une autre grosse dépense pour la signature de Rodriguinho, qui a été acheté et encore une fois le transfert n’est pas payé. Si je ne me suis pas trompé, c’est plus de 30 millions de reais » a-t-il déclaré. Il a par la suite ajouté que le club a besoin de plusieurs centaines de millions de reais (la monnaie brésilienne).

Un total d’environ 7,7 millions d’euros

« Quel est le prix de Cruzeiro? C’est difficile pour ceux d’entre nous qui aiment Cruzeiro de parler de prix. C’est inestimable pour nous. Il faut voir ce que le marché comprend prend en compte et la valeur de Cruzeiro est liée à deux choses: ce qu’il faut investir et ce que le club a comme dette. […] C’est un investissement de 400 millions de reais, mais une responsabilité de 1,5 milliard de reais » a confié Sérgio Santos Rodrigues. Outre le dossier du transfert de Rodriginho, Cruzeiro doit également régler d’autres dossiers, avec un total d’environ 7,7 millions d’euros. Finalement, Cruzeiro pourrait revenir à environ 240 millions d’euros à Ronaldo. Pour rappel, c’est dans ce club brésilien que Ronaldo a fait ses débuts, puisque c’était sa première équipe professionnelle en sénior.

