Au Sénégal, un fait plutôt très peu habituel s’est produit au cours de la semaine dans la Commune de Kaolack plus précisément aux Parcelles Assainies. Il s’agit d’un homme dénommé Cheikh Fall qui a violemment agressé son ex épouse à l’aide d’une arme blanche. Les époux, après avoir partagé plus d’une décennie de vie commune étaient en instance de divorce.

L’homme pour sa part, serait en train de mener les démarches dans le but d’une éventuelle réconciliation. Mais les différentes tentatives de ce dernier seraient en train de se heurter à un refus catégorique de la femme. Le père de la victime a par ailleurs confirmé les démarches de réconciliation que menait l’homme du nom de Cheikh Fall.

La victime aux urgences

Face à ces tentatives infructueuses, il a alors pris la décision d’agresser physiquement son ex épouse en l’attaquant avec une arme blanche à plusieurs reprises. La femme s’est en sortie avec plusieurs blessures et a été admise aux urgences de l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass. Cheikh Fall pour sa part, a été arrêté alors qu’il essayait de s’enfuir. Il avait été gardé par les éléments du commissariat central de Kaolack.