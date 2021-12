Le président américain Joe Biden et son homologue russe tiennent à l’heure où nous mettons cet article en ligne, un sommet par visioconférence au milieu de la tension concernant une invasion potentielle de l’Ukraine par les troupes russes. En amont de sommet à oui clos entre les deux dirigeants, l’ancien président républicain, Donald Trump, lors d’une intervention sur la chaîne de télévision Newsmax TV, a lancé des piques à son remplaçant à la Maison Blanche.

L’ancien président, avant de ridiculiser son successeur dans ces pourparlers, s’est tout d’abord vanté de n’avoir « jamais eu aucun problème » avec Vladimir Poutine même si « personne n’a été plus dur avec la Russie » que lui Trump. Pour le 45e président américain, cet entretien sera « comme mettre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre [équipe de football américain, ndlr] contre une équipe scolaire ». « Maintenant je vois que Biden va négocier avec Poutine et ce n’est pas un match égal. Ce n’aurait pas été un match égal aux heures de grande écoute. Ce n’est pas un match égal pour notre pays », a estimé Trump, partisan de « L’Amérique d’abord ».

La souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine

Biden et Poutine vont discuter principalement de la situation tendue en Ukraine. « Biden soulignera les préoccupations des États-Unis concernant les activités militaires russes à la frontière avec l’Ukraine et réaffirmera le soutien des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki dans un communiqué. Elle a déclaré que d’autres sujets incluraient « la stabilité stratégique, les problèmes cybernétiques et régionaux ». Les deux hommes parleront également des relations bilatérales et de la mise en œuvre des accords conclus lors de leur sommet à Genève en juin, a annoncé samedi le Kremlin.