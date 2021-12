Un chargeur de bagages s’est endormi dans la soute d’un avion et n’a été découvert qu’après l’atterrissage du vol dimanche. L’employé de l’aéroport de Mumbai en Inde, s’est endormi dans la soute d’un avion d’Indigo Airlines à destination d’Abou Dhabi. L’incident a eu lieu sur un Airbus A320 qui opérait sous le vol 6E 1835 et a décollé dimanche après 02h30, a déclaré le régulateur de la sécurité de la Direction générale de l’aviation civile (DGCA).

« Après le chargement des bagages dans l’avion, l’un des chargeurs engagés dans l’avion s’est détendu dans le compartiment à bagages 1 et s’est endormi derrière les bagages. La porte cargo a été fermée après que le personnel de la soute a marqué l’effectif », a déclaré Arun Kumar, directeur général de la DGCA à la presse.

La compagnie aérienne n’a appris la présence du travailleur qu’environ deux heures après le décollage, a-t-on rapporté. L’étrange aventure du travailleur a pris fin lorsqu’il a atterri à Mumbai en tant que passager, sur le même vol qui l’a amené à Abu Dhabi. C’était après que des professionnels de la santé l’aient examiné une fois et l’aient jugé apte à voyager.

L’affaire fait l’objet d’une enquête

La DGAC a déclaré avoir pris note de l’incident et ouvert une enquête. Toutefois, de mauvaises nouvelles attendaient le travailleur à la maison, car la DGAC a déclaré que les autorités l’avaient retiré de la liste des travailleurs. Un porte-parole d’IndiGo a déclaré à The Independent que la société était au courant de l’incident et que les autorités compétentes avaient été informées. « L’affaire fait l’objet d’une enquête », ont-ils déclaré.