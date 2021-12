Les médias indiens ont rapporté un fait plutôt très peu ordinaire qui s’est produit dans le pays. En effet, un frère a ôté la vie à sa sœur enceinte et a pris la photo avec le corps inanimé. Le drame s’était produit dans l’État occidental du Maharashtra alors que la victime était à la cuisine. Le crime aurait eu lieu en présence de leur mère. Le fiancé de la victime avait également été agressé mais ce dernier aurait pris la fuite pour avoir la vie sauve.

Enceinte de deux mois

Selon les précisions qui ont été apportées par les médias sur ce drame, la jeune fille aurait pris la fuite pour rejoindre son ami qu’elle a rencontré à l’université. La victime aurait rejoint ainsi depuis le mois de juin son ami et était enceinte de deux mois au moment du drame. Le meurtre est intervenu suite à l’insistance de son frère et de sa mère pour lui rendre visite et savoir où elle habite.

La mère et le frère se rendent à la police

Après leur acte, la mère et le frère de la victime se sont rendus à la police. Selon les confidences qui ont été faites par un responsable de la police indienne, tout porte à croire que le jeune homme s’était inspiré d’un scénario bien connu d’un film. « Nous enverrons le téléphone portable pour une analyse médico-légale afin de récupérer l’image. C’est un élément de preuve crucial », a confié ce responsable de la police au Times of India.