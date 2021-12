Depuis deux ans, le monde a appris à vivre avec une nouvelle maladie et nos habitudes ont beaucoup changé. Après l’apparition des premiers cas du coronavirus en Chine, presque tous les pays de notre planète ont été touchés par le virus. Face à la progression du virus, les gouvernants mondiaux ont fait des recommandations pour renverser la tendance.

Par la suite, des laboratoires ont mis au point des vaccins qui permettent d’éviter de contracter la forme grave. Le vaccin Sinovac est l’un des plus utilisé dans le monde. Présent bien évidemment en Chine qui compte plus d’un milliards d’habitants et sur d’autres continents dont l’Afrique, ce vaccin a déjà été administré à plusieurs millions de personnes. Depuis quelques semaines, un nouveau variant très infectieux sévit dans le monde. Il s’agit du variant Omicron. Depuis son apparition, le nombre de cas confirmé est monté en flèche.

Des chercheurs de l’Université de Hong-Kong ont publiée une récente étude dans laquelle ils évoquent l’efficacité du vaccin chinois contre le nouveau variant qui sévit dans le monde. Et le chiffre avancé n’est pas très reluisant. En effet, selon l’étude des chercheurs de l’Université de Hong-Kong, le vaccin Sinovac ne serait efficace qu’`a seulement 35%. Un chiffre très bas lorsqu’on sait que d’autres vaccins ont connu mieux. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont travaillé avec 25 personnes qui ont reçu chacun deux doses de ce vaccin.