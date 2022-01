Adalia Rose Williams a tiré sa révérence. La triste nouvelle a été rendue publique par un message de sa famille sur le réseau social Instagram. «Le 12 janvier 2022, Adalia Rose Williams a été libérée de ce monde. Elle y a vu le jour et l’a quitté discrètement, mais sa vie était loin de l’être. Elle a touché des millions de gens et a laissé la plus grosse des empreintes sur toutes les personnes qu’elle connaissait », a laissé lire le message de sa famille.

Une maladie génétique rare

La jeune fille de 15 ans s’était fait remarquer sur YoutTube par ses vidéos. Mais ce qui faisait sa spécialité était la maladie dont elle souffrait. Elle était en effet atteinte du syndrome d’Hutchinson-Gilford encore appelé progéria. Il s’agit d’une maladie génétique très peu commune qui consiste en un vieillissement précoce.

Mais le mal n’avait pas empêché la jeune fille d’impacter ses nombreux abonnés par le contenu de ses publications sur la plateforme de vidéos YouTube. La jeune fille avait été diagnostiquée depuis ses trois mois. Décédée à 15 ans, elle aurait dépassé l’espérance de vie moyenne pour les personnes souffrant du mal estimée à 13 ans. Depuis l’annonce de son décès, les hommes se multiplient de la part de ses abonnés.

Des hommages se multiplient…

«Je la regarde depuis que j’ai 10 ans et j’ai maintenant 18 ans. J’ai l’impression d’avoir perdu une petite sœur. Vole haut mon bébé Te amo ! Elle a donné confiance à tant de gens dans ce monde…. Juste au moment où je pensais que 2022 allait être enfin une bonne année… Le ciel est plein de légendes en ce moment», a laissé lire un internaute en commentaire de la publication sur Intagram.