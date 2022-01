L’année écoulée a visiblement été bonne pour le milliardaire nigérian Aliko Dangote. En effet, l’homme d’affaires africain conserve sa place à la tête des plus grandes fortunes du continent, selon le dernier classement (2022) du magazine américain Forbes. Selon le média, cela se justifie par une augmentation de la valeur de l’action Dangote Cement, qui a fait un bond de 30%.

Une fortune actuellement estimée à 13,9 milliards de dollars

Notons qu’Aliko Dangote est l’homme le plus riche d’Afrique pour la onzième année consécutive, avec une fortune actuellement estimée à 13,9 milliards de dollars contre 12,1 milliards de dollars l’année dernière. Il faut dire qu’il ne s’agit pas autant d’une surprise, puisque la valeur nette des milliardaires africains a également augmenté comparé aux années antérieures, et ce, en dépit de la pandémie due au nouveau coronavirus. L’augmentation des prix des produits comme le ciment ou des produits de luxe n’ont également pas empêché les milliardaires africains de s’enrichir. Aujourd’hui, toutes les plus grandes fortunes du continent valent 4,7 milliards de dollars par rapport à 2014 où ils valaient 3,4 milliards de dollars. Par ailleurs, les 18 milliardaires du continent valent près de 84,9 milliards de dollars, soit une hausse de 15% comparé à douze mois plus tôt.

A la suite d’Aliko Dangote, se trouve le milliardaire sud-africain, Johann Rupert, qui était à la quatrième place dans le précédent classement de Forbes. Pour rappel, les milliardaires d’Afrique viennent de plusieurs pays à savoir : le Maroc (02), le Nigéria (03), l’Egypte (05) et l’Afrique du Sud (05).

Aliko Dangote 13,9 € B 64 Ciment, Sucre Johann Rupert 11 G$ 71 produits de luxe Nicky Oppenheimer $8.7 G 76 diamants Nassef Sawiris 8,6 G$ 61 construction, investissements Abdulsamad Rabiu 7 G$ 61 ciment, sucre Mike Adenuga 6,7 ​​G$ 68 télécoms, pétrole Issad Rebrab 5,1 G$ 78 nourriture Naguib Sawiris 3,4 G$ 67 télécoms Patrice Motsepe 3,1 G$ 59 mines Koos Bekker 2,7 G$ 69 médias, investissements

10- Strive Masiyiwa 2,7 G$ 60 télécommunications 12- Mohamed Mansour 2,5 G$ 74 diversifié 13- Aziz Akhannouch 2,2 G$ 61 pétrole, diversifié 14- Michiel Le Roux 1,7 G$ 72 services bancaires 15- Othman Benjelloun 1,5 G$ 89 banque, assurance 15- Mohammed Dewji 1,5 G$ 46 diversifié 15- Youssef Mansour 1,5 G$ 76 diversifié 18- Yasseen Mansour 1,1 G$ 60 diversifié