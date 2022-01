Le Bénin va élargir encore un peu plus son réseau des conventions fiscales. Le parlement du pays a autorisé hier mercredi, le président Patrice Talon à ratifier la convention signée avec le Maroc le 25 mars 2019 en vue d’éviter la double imposition , de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’établir les règles d’assistance réciproque. C’est à travers l’adoption de la loi portant autorisation de ratification de ladite convention.

Pour rassurer les investisseurs marocains

Celle-ci participe au développement de la coopération internationale en vue d’assurer une meilleure application des législations fiscales nationales tout en respectant les droits fondamentaux des citoyens. L’acte posé par les députés va rassurer les investisseurs marocains en ce qui concerne l’élimination de la double imposition. Ce qui pourrait les amener à venir encore un plus investir au Bénin. Il faut dire que lors de la signature de cette convention fiscale à Marrakech en mars 2019, le ministre marocain de la coopération internationale de l’époque M Nasser Bourita se félicitait du renforcement des relations entre les deux pays.

« Les deux pays ont décidé de hisser leur relation à un niveau supérieur »

« Cette session qui se tient après 6 ans d’absence est un signal fort pour l’ensemble des intervenants dans la relation, un signal que les deux pays ont décidé de hisser leur relation à un niveau supérieur » avait déclaré l’autorité. Outre l’accord sur la convention fiscale, neuf autres accords avaient été signés entre le Bénin et le royaume chérifien notamment dans le domaine de coopération judiciaire, la formation des imams pour prévenir l’extrémisme et le radicalisme et l’augmentation des bourses marocaines.