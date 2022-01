9 conseillers de Sinendé démissionnent du Parti FCBE pour rejoindre le BR. Selon le Matinal, il s’agit du maire de la commune de Sinéndé, Sanni Bio Kouri et 8 autres conseillers communaux qui ont quitté le navire du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) pour rejoindre le Parti ‘’Bloc Républicain’’ (BR). Les 9 conseillers démissionnaires du parti FCBE ont fait savoir, officiellement ce samedi 29 janvier 2022, dans une déclaration lue dans la salle de la mairie de Sinendé, leur adhésion au sein du Parti ‘’Bloc Républicain’’.

Dans leur déclaration d’adhésion lue ce samedi 29 janvier 2022 par le porte-parole des conseillers démissionnaires, le maire Sanni Bio Kouri a déclaré qu’ils ne partagent plus les idéaux des cauris et qu’ils feront désormais chemin avec le Parti ‘’Bloc Républicain’’ pour le développement de leur localité. Le Secrétaire général adjoint du Parti ‘’Bloc Républicain’’, Robert Gbian et le premier adjoint au maire de Parakou, Charles Toko ont loué la démarche de ces 9 conseillers démissionnaires. Comme on le voit, le parti dirigé par le ministre d’Etat chargé du Plan, Abdoulaye Bio Tchané s’est encore renforcé dans cette zone. Toutes ces manœuvres et démissions en cascade qu’on est en train d’observer rentrent en droite ligne pour les préparatifs des élections législatives prévues pour avoir lieu en 2023.