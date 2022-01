Mesmin KPODEKON, responsable de la secte au cœur des incidents mortels enregistrés ce samedi 29 janvier 2022 dans le hameau de Kogandji, à 3 Km du village de Monkpa dans la commune de Savalou est arrêté, ce dimanche 30 janvier 2022, avec plusieurs coreligionnaires. Reçu sur Radio Bénin ce lundi 31 janvier 2022, le sociologue Dénis Hodonou a apporté des explications de ce qui pourrait être à la base de l’origine du drame de Savalou. Il pense que «les âmes faibles sont plus susceptibles de tomber dans les pièges de certains vendeurs d’illusion».

Selon le sociologue Dénis Hodonou, «qu’on arrive réellement à imprimer certaines marques à votre esprit, vous suivez celui en qui vous croyez et qui vous a amené à croire en lui». Il a expliqué qu’«il y a des principes en quelque sorte qu’on n’explique pas, qu’on dit, ça ne se discute pas, ça se vit». Il a fait savoir que «dans ses milieux , quand vous voulez raisonner, expliquer, d’office celui qui a une conviction vous dit non, c’est ce que dit le leader ou notre guide qui passe» et qu’«on ne veut plus avoir le temps de réflexion». Il a dit qu’«il n’y a pas de remise en cause, il n’y a que l’application quand on est dans ses conditions».

Le sociologue André Tossou, toujours sur Radio Bénin, a déclaré que «les difficultés que rencontrent certaines personnes les conduisent bien souvent à se laisser entraîner facilement par des leaders religieux». Il a affirmé que «la plupart du temps, on joue sur la misère du peuple et plus encore certaines personnes quand bien même, elles ont une certaine aisance financière, une aisance sociale, étant à la recherche de Dieu en fonction des problèmes qu’elles rencontrent ces personnes, à un moment donné, elles se laissent emporter». «Donc on n’a plus vraiment le temps de faire le discernement et la plupart du temps, les nouveaux convertis sont les plus adaptés le plus rapidement parce qu’il faut avoir une foi vraiment solide, il faut transcender les saintes écritures, il faut les connaitre, il faut les pénétrer». Pour lui, «on dit souvent que lorsque les églises sont pleines, c’est que la société est malade». Mais il a tenu à préciser qu’« il ne demande pas de vider les églises».