Le Corps diplomatique accrédité au Bénin a présenté, ce vendredi 21 janvier 2022 au Palais de la Présidence de la République du Bénin, ses vœux au Président Patrice Talon. En marge de la présentation des vœux du corps diplomatique au Chef de l’Etat, l’Ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy a déclaré sur Radio Bénin, ce vendredi 21 janvier 2022,qu’il se réjouit des réponses que le Président Patrice Talon «compte apporter aux problèmes de l’insécurité et de la pandémie au Covid-19».

Selon l’Ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy, «le Chef de l’Etat nous a exprimé ses préoccupations et sa détermination sur deux sujets principaux : la lutte contre la pandémie pour laquelle il entend maintenir les efforts sans pour autant menacer l’économie et puis le second sujet, c’est la lutte contre le terrorisme». Le diplomate français a donc fait savoir que le Président de la République du Bénin, Patrice Talon leur «a manifesté sa totale détermination à lutter contre ce fléau et notamment à intervenir au niveau sous -régional pour que les organisations de la sous-région soient encore plus mobilisées». L’ambassadeur de France près le Bénin a affirmé que le Président Patrice Talon leur «a promis des efforts de la sous-région pour lutter contre ce phénomène».