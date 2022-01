La Haute hiérarchie militaire béninoise a présenté, ce vendredi 21 janvier 2022 au Palais de la Marina de Cotonou, ses vœux au Président Patrice Talon. Après les mots du Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, Chef d’Etat-major général des armées à l’endroit du Président Patrice Talon, le Chef de l’Etat a reconnu que l’année 2021 n’a pas été une année de tout repos pour les Forces de défense et de sécurité qui se sont battues corps et âme pour préserver la sécurité des personnes et des biens .

«Vous avez dû faire face à des tentatives de remise en cause de la sécurité, de la paix nationale» a déclaré le Président Patrice Talon ce vendredi 21 janvier 2022 au palais de la Marina de Cotonou. Le Chef de l’Etat a, à cet effet, remercié les Forces de défense et de sécurité que «chaque fois avec bravoure », elles ont «su faire preuve d’une bonne capacité de réaction ». «C’est le lieu pour moi de saluer à nouveau la mémoire de vos braves collègues tombés sur le champ d’honneur» a-t-il fait savoir. Le Président Patrice Talon a surtout souligné que «l’extension rapide de la menace terroriste observée dans notre sous-région appelle plus que jamais la prise de dispositions idoines pour conjurer ce péril». C’est pour cela, qu’il a exhorté les Forces de défense et de sécurité «à resserrer les rangs et à agir en synergie pour défendre avec succès notre patrie».