L’équipe gabonaise fait encore parler d’elle. À 5 jours de leur match pour la CAN 2021, Aubameyang et ses collègues auraient refusé d’embarquer dans l’avion qui devait les mener au Cameroun. Et pour cause les joueurs gabonais réclament le paiement de leur prime. Ils ont donc exiger leurs paiements avant d’embarquer vers le Cameroun. Un ultime moyen de pression pour obtenir leurs sous.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe nationale gabonaise doit avoir recours à ce moyen pour les mêmes raisons. La dernière fois, le ministre des sports du pays avait dû intervenir personnellement pour décanter la situation. Les joueurs gabonais qui se trouvent actuellement à Abu Dhabi ont donc choisi le bras de fer avec leurs autorités. Pour l’heure aucune information sur la situation finale. Dossier à suivre donc.

🔴 Tempête à Abu Dhabi ! Les Panthères du Gabon ont refusé catégoriquement d'embarquer dans le vol en direction du Cameroun.Les joueurs ont été catégoriques. Ils ne prennent pas l’avion si la situation du paiement des primes n’est pas réglé. #Gabon @FreddhyKoula pic.twitter.com/jgKYunBdgt — Olivier Sean (@OlivierSean4) January 5, 2022