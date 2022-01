Les matches de poule de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) ont pris fin dans le groupe A. Après la qualification des Lions Indomptables du Cameroun pour les huitièmes de finale lors de la 2ème journée, c’est le tour des Etalons du Burkina Faso d’obtenir leur billet pour ces huitièmes de finale. Le Cameroun, ce lundi 17 janvier 2022 au stade d’Olembé de Yaoundé, a été tenu en échec devant ses supporters par le Cap-Vert sur un score étriqué de 1 but à 0. Quant au match Burkina Faso # Ethiopie, les Burkinabé et les Ethiopiens se sont séparés dos à dos sur un score de 1 but partout à Bafoussam.

Au début de la rencontre, les Lions Indomptables du Cameroun ont mis la pression sur la défense Cap-Verdienne. Les attaquants du Cap-Vert de leur côté procèdent par des contre-attaques. A la 7ème minute, le gardien de but cap-verdien Vozinha arrête la frappe de Michael Ngadeu. A la 32ème minute, Vincent Aboubakar décoche une frappe de 35 mètres qui a obligé le gardien cap-verdien Vozinha à dévier le ballon au corner. A la 39ème minute, à la suite d’un coup franc lointain des Camerounais, le ballon est arrivé dans la surface de réparation cap-verdienne. Ce ballon a été repoussé par un défenseur cap-verdien mais il revient à Vincent Aboubakar qui d’une frappe trompe le gardien de but cap-verdien Vozinha . Le Cameroun ouvre ainsi la marque. Le score reste inchangé jusqu’à la fin des 45 premières minutes.

A la reprise, les Cap-verdiens tentent par tous les moyens pour revenir au score mais ils sont souvent confrontés à des contre-attaques des attaquants camerounais. A la 53ème minute, Garry Rodrigues égalise pour le Cap-Vert après avoir reçu un centre venant de la droite et d’une subtile Madjer, il trompe le gardien de but camerounais qui a vu le ballon au fond de ses filets. Le Cap–vert rétablit ainsi la parité. Après que les Requins Bleus du Cap-Vert ont égalisé, les Camerounais ont essayé par tous les moyens pour aggraver le score mais ils se sont heurtés à la solide défense cap-verdienne. Le match s’est donc achevé sur un score de 1 but partout. Quant au match Burkina Faso # Ethiopie, les Antilopes de l’Ethiopie et les Etalons du Burkina Faso se sont donnés coup pour coup durant les 90 minutes de la rencontre. Le Burkina Faso a ouvert la marque à la 24ème minute grâce à un lob de Cyrille Bayala pendant la première période du match. Les Ethiopiens égalisent sur penalty par Getaneh Kebede à la 52ème minute. Les deux sélections nationales se sont séparées dos à dos sur le score de 1 but partout.

Il faut signaler que dans le groupe A, chaque équipe a joué trois matches. Dans ce groupe A , le Cameroun est premier avec 7 points .Il est suivi du Burkina Faso qui a 4 points . Le Cap-Vert quant à lui se pointe à la 3ème place avec 4 points et l’Éthiopie a un point. Le Cameroun et le Burkina Faso sont qualifiés ainsi pour les huitièmes de finale. Le Burkina Faso occupe la deuxième place parce qu’il a marqué pendant les trois journées trois buts et le Cap-Vert de son côté a inscrit deux buts. Mais le Cap-Vert n’est pas encore éliminé de la compétition. Il doit attendre les résultats des autres matches de groupe pour espérer décrocher l’une des quatre places de meilleures troisièmes. L’Ethiopie de son côté est définitivement éliminée du tournoi et doit faire ses bagages pour rentrer au bercail.