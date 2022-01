Les dernières publications qui ont été faites par le célèbre journal satirique Charlie Hebdo en guise d’hommage à l’acteur Gaspard Ulliel ne sont pas du goût des usagers d’internet. Nombreux ont été celles et ceux qui vivement critiqué les caricatures qui ont été faites par le journal. Il s’agit en effet de trois caricatures qui ont eu comme titre « Les prochains films de Gaspard Ulliel ». Dans l’une de ces caricatures, on voit le disparu reprendre une chanson du film d’animation « Libérée Délivrée ».

La différence est que les paroles initiales ont été modifiées et deviennent : « je ne skierai plus jamais ». Une autre caricature représente le disparu avec un cercueil et des skis aux pieds. La caricature est accompagnée de la légende : « les Bronzés font du ski ». Toutes ces différentes caricatures ne semblent pas avoir eu auprès du public un bon accueil.

« Content de n’avoir jamais été Charlie! »

« #charliehebdo , ce torchon avec lequel je ne m’essuierais même pas le c*l de peur de chopper un cancer de l’anus, ne respecte rien, ni personne. RIP #GaspardUlliel », peut-on lire sur le réseau social de l’oiseau bleu. « La caricature de la mort de Gaspard Ulliel par Charlie Hebdo c’est une vraie honte, j’ai pas les mots », a laissé lire un autre. « Quel honte dette Une de Charlie Hebdo !! Content de n’avoir jamais été Charlie ! Torchon qui n’a de place qu’aux toilettes », publie encore un autre.

La caricature de la mort de Gaspard Ulliel par Charlie Hebdo c'est une vraie honte , j'ai pas les mots — Éloïse 🦦 (@eloxse_lxnrd) January 20, 2022

