Les joueurs gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ne vont finalement pas discuter la compétition continentale de football. L’information a en effet été annoncée par l’entraineur des « Panthères » ce lundi 17 janvier à la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée. On retient des décisions qui ont été prises par l’instance de gestion du football gabonais que les joueurs seront remis à la disposition de leur club respectif dans le but de suivre les soins adéquats.

L’avant-centre d’Arsenal FC ainsi que le milieu de terrain de l’OGC Nice avaient été diagnostiqués positifs au Covid-19 à quelques jours du premier match du Gabon à la Coupe d’Afrique des Nations. «Vu le souci médical que Pierre-Emerick et Mario ont rencontré, en accord avec le docteur, mon président de fédération et les joueurs, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu’ils puissent se soigner, être pris en charge», a notamment déclaré le sélectionneur Patrice Neveu face aux journalistes.

La veille de la rencontre avec le Maroc

Le patron de l’encadrement des Panthères a justifié la décision par le manque de moyens sur place pour « analyser, la dangerosité des déchets qui ont occasionné » l’inflammation auprès des joueurs. Rappelons que les deux joueurs concernés n’ont pu jouer aucun match avec leur sélection nationale depuis le début de la compétition. L’annonce de leur retour en club en pleine compétition s’est faite à la veille du match que s’apprête à livrer le Gabon contre le Maroc.