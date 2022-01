Déjà plus de deux ans qu’une crise sanitaire secoue le monde entier. A mesure que le temps passe, le nombre de cas positif et de décès ne fait que grimper malgré que dans le monde plusieurs personnes ont déjà reçu le vaccin contre le covid-19. Un nouveau cas a été détecté aux USA. Il s’agit du sénateur Mitt Romney.

La nouvelle fait déjà le tour de la toile. Le sénateur républicain Mitt Romney a été testé positif. Selon nos informations, sa femme elle a été testée négative. Comme l’indique le protocole pour des cas de ce genre, le sénateur va s’isoler et travailler à distance. « Le sénateur Romney a été testé positif aujourd’hui au COVID-19. Il est actuellement asymptomatique et s’isolera et travaillera à distance pendant la période recommandée« , a déclaré le bureau de l’élu républicain qui précise que « Mme. Romney a été testé négatif. Le sénateur et Mme Romney ont été entièrement vaccinés et renforcés contre le virus«