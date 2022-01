Les supporters seront bel et bien présents dans les stades pour soutenir leurs équipes mais à un certain seuil. La Confédération africaine de football (Caf) et le Comité Local d’Organisation de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football se sont entendus sur le nombre de supporters qui doit être présent dans les stades pour les différents matches des équipes nationales qualifiées pour la phase finale de la Can 2022 qui aura lieu au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse rendu public ce mardi 04 janvier 2022 par la Direction de la Communication de la Caf.

« Après plusieurs concertations avec le gouvernement camerounais, à la lumière des évolutions de la crise sanitaire et des défis imposés par la pandémie de Covid-19, la CAF et le Comité local d’organisation ont convenu de plafonner entre 60% et 80%, la capacité des stades pendant la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies Cameroun 2021» peut-on lire dans le communiqué de presse publié ce mardi 04 janvier 2022 par la Direction de la Communication de la Caf. La Direction de la Communication de la Caf a fait savoir que « la capacité maximale de 80% ne s’appliquera que pour les matches du pays hôte, le Cameroun ». Mais concernant le reste des rencontres, elle a déclaré que la capacité du stade sera plafonnée à 60%.

Les mesures prises contre la Covid-19

Pour les mesures prises contre la Covid-19, la Direction de la Communication de la Caf a affirmé que «le 16 décembre dernier, la CAF et le gouvernement camerounais ont dévoilé un strict protocole sanitaire pour les supporters ». Ces supporters, selon la Direction de la Communication de la Caf, «devront être entièrement vaccinés contre la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) et présenter un test négatif pour assister aux matches de la Coupe d’Afrique des Nations de football au Cameroun» et que «toutes les parties sont pleinement engagées dans la mise en œuvre de cet accord». La Direction de la Communication de la Caf a ajouté que «la CAF continuera à scruter l’évolution des conditions sanitaires et adaptera ces mesures si nécessaire».