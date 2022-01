La chanteuse tchèque du groupe folklorique Asonance, Hana Horká, est décédée à l’âge de 57 ans. Le groupe l’a annoncé sur son site Internet. Elle a toujours déclaré qu’elle était contre le vaccin Covid et s’est donc infectée intentionnellement, en restant en contact avec sa famille qui a le virus. Elle voulait « reprendre une vie normale », comme elle l’a écrit sur Facebook, une fois guérie, sans avoir à se faire vacciner. Mais après avoir contracté le virus, elle est décédée.

Deux jours avant son décès, la chanteuse a partagé un post sur les réseaux sociaux dans lequel elle affirmait avoir le Covid et avoir désormais vaincu la maladie, se réjouissant de pouvoir retourner « au théâtre, au sauna et à la vie sociale » et invitant les autres à faire le même. Selon l’histoire racontée par son fils, Jan Rek, également musicien, sa mère a choisi de rester à la maison malgré le fait que lui et son père étaient testés positifs. Pour eux, vaccinés, la maladie a duré trois jours, tandis que pour elle, elle a duré plus longtemps, cinq jours jusqu’à ce qu’elle ait entraîné sa mort.

« Vous avez tué ma mère »

Dans une interview au journal tchèque Irozhlas.cz, Jan a sévèrement critiqué les anti-vax et les diffuseurs de fausses nouvelles sur la pandémie. « Vous avez tué ma mère. Elle ne pourra pas venir à ma remise de diplôme, à mon mariage ou au baptême de mon fils », a-t-il dit, expliquant comment lui et son père avaient essayé de faire vacciner Hana et avaient échoué. Jan a accusé les anti-vax d’avoir « du sang sur les mains ».