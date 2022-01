La crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19) a fortement été bénéfique aux milliardaires français. Selon un rapport sur les inégalités mondiales publié ce lundi 17 janvier 2022, par l’organisation internationale Oxfam, ces derniers ont considérablement augmenté leur fortune tout au long des 19 mois de pandémie. Au cours de cette période, les milliardaires du pays se sont davantage enrichis que lors de la dernière décennie.

« S’ils se sont enrichis, ce n’est pas grâce à la main invisible du marché »

Toujours selon le rapport d’Oxfam, depuis le début de la pandémie, les cinq premières fortunes de la France ont doublé leur richesse. Ainsi, l’homme le plus riche du pays, Bernard Arnault a vu sa fortune passer de 67,3 milliards d’euros en mars 2020 à 163,6 milliards d’euros octobre 2021. Par ailleurs, cette situation reluisante a lieu au détriment des personnes les plus pauvres. D’après les chiffres du rapport, les cinq premières fortunes françaises disposent autant que les 40% des personnes les plus pauvres. Selon le porte-parole d’Oxfam France, Quentin Parrinello, la pandémie a été pour les milliardaires, une occasion en or. « S’ils se sont enrichis, ce n’est pas grâce à la main invisible du marché, ni par les choix stratégiques brillants, mais principalement en raison de l’argent public versé sans condition par les gouvernements et les banques centrales dont ils ont pu profiter grâce à une montée en flèche des cours des actions » a-t-il ajouté.

Oxfam a par ailleurs indiqué que depuis le début de la pandémie en janvier 2020, il y a toutes les 26 heures un nouveau milliardaire dans le monde. Cela, alors que 160 millions de personnes sont devenues pauvres.