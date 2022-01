Hier jeudi 20 janvier, a démarré la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Uemoa au Bénin au titre de l’année 2021. A l’ouverture des travaux, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances Romuald Wadagni a souhaité que la providence guide les gouvernants pour « avoir les moyens de maîtriser la flopée d’incertitudes qui s’abat sur la zone de l’Uemoa ».

« Chaque année, nous avons le sentiment que des enjeux nouveaux s’ajoutent aux anciens »

En effet, selon l’argentier national, « chaque année, nous avons le sentiment que des enjeux nouveaux s’ajoutent aux anciens qui n’ont pas encore été maîtriser ». En 2021, on parlait de la pandémie de la Covid-19, et des enjeux de développement humain et économique de notre région. Mais cette année « plus que l’année passée, des enjeux sécuritaires, d’instabilité politique se rajoutent à la Zone (économique et monétaire ouest-africaine) » croit savoir le ministre béninois de l’économie et des finances. Le président de la Commission de l’Uemoa en prenant la parole à son tour, a expliqué le bien-fondé de cette revue annuelle.

A en croire, Abdoulaye Diop, il s’agit d’un instrument pour aider à développer nos Etats, « les aider à avoir plus de résiliences pour faire face à tous ces défis ». « La présente revue fait ressortir après la phase technique, des résultats globalement satisfaisant pour le bénin. Parce que nous sommes à plus de 76% de taux d’exécution des politiques, réformes et projets et programmes » a-t-il poursuivi, non sans souligner des avancées significatives constatées dans le domaine de la gouvernance et de la convergence économique.