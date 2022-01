Ce samedi 22 janvier, de nombreux français sont encore descendus dans les rues pour protester contre le pass vaccinal, alors que le président Emmanuel Macron avait parlé de son envie « d’emmerder les non-vaccinés ». En dépit des témoignages qui se multiplient de jour en jour sur les conséquences de la non-vaccination, certains s’obstinent dans leur refus de se faire vacciner. Dans un nouveau témoignage rapporté par Ouest-France, Jean-Claude Taveau, sexagénaire et diabétique, a été paralysé apprès avoir contracté une forme grave du Covid-19 alors qu’il n’était pas vacciné.

Infecté en mars 2021, l’homme originaire de la Sarthe a passé des semaines sur un lit d’hôpital et a fini avec un grave handicap. Il avait passé plusieurs mois dans le coma et a perdu l’usage de sa main droite, de même que de ses poumons. Selon son épouse, « qu’il soit en vie, c’est déjà un petit miracle ». Toujours en convalescence, il vit désormais avec un masque à oxygène, et « dès qu’il les enlève, ses constantes baissent », selon les explications de son épouse.

« Même parler finit par me fatiguer »

« Je ne peux plus faire grand-chose, même parler finit par me fatiguer », a confié Jean-Claude Taveau lui-même au quotidien. Aujourd’hui, face aux conséquences de la non vaccination, le couple a convié tous les Français qui sont encore réticents à se faire vacciner contre le Covid-19. Bien que les vaccins actuels n’empêchent pas d’être contaminé ou de transmettre le virus, ils permettent de ne pas développer les formes graves de la maladie. Désormais, les scientifiques se tournent vers les vaccins deuxième génération pour lutter efficacement contre le virus.