Depuis l’apparition du covid-19, les scientifiques sont à l’affût des variants qui pourraient soient mettre fin à la dangerosité du virus, ou au contraire, la rendre encore plus terrifiante. L’apparition récente du variant omicron avait à cet effet suscité une panique générale dans le monde. Mais il s’avère au final que ce variant soit moins dangereux que son prédecesseur Delta.

L’annonce venue de Chypre ne va pas apaiser la crainte des scientifiques et des gouvernants dans le monde entier. Un variant du covid-19 ayant «la signature génétique d’Omicron et les génomes de Delta» a été découvert à Chypre par des scientifiques. Plusieurs cas auraient même été signalés. Le nouveau variant a été dénommé Deltacron pour symboliser cette « fusion ». L’information a été rapportée par la presse locale.

« Nous avons trouvé un nombre important de mutations uniquement précédemment trouvées dans les cas d’Omicron, ce qui est différent des autres variantes car il comporte 30 mutations… La fréquence des mutations était plus élevée chez les personnes hospitalisées, ce qui pourrait signifier qu’il existe une corrélation entre Deltacron et les hospitalisations » a déclaré le Dr Leontios Kostrikis, qui dirige l’équipe de scientifiques travaillant sur le sujet. Pour l’heure, les scientifiques n’ont pas encore assez d’informations sur le niveau de contagiosité et de dangerosité du nouveau variant. Rien ne prouve non plus que ce variant deviendra dominant dans les prochaines semaines.