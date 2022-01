La situation des migrants au nord de l’Afrique est loin d’être résolue. Selon un rapport de l’ONU validé par son secrétaire général Antonio Guterres, plus de 10000 migrants sont détenus dans une vingtaine de prisons en Libye. Le pays avait été le lieu d’un triste commerce de migrants il y a de cela quelques années. Mais ce que l’on pensait ne l’est pas encore. Toujours selon l’ONU, des milliers d’autres sont détenus dans des conditions inimaginables par des milices un peu partout dans le pays.

« Je reste gravement préoccupé par les violations continues des Droits de l’homme des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile en Libye » a confirmé M. Gueterres. Ce dernier affirme dans son rapport, que ces malheureux migrants sont soumis à toutes sortes de traitements, risquant même d’être violés ou vendus par les mercenaires. Le rapport de l’ONU a documenté le cas d’une trentaine de femmes nigérianes victimes d’abus. Faits non négligeables, les migrants secourus sont très détenus dans les mêmes conditions par les autorités libyennes.

L’inaction et le silence de l’Union africaine et des dirigeants

Ces dernières semaines, des tchadiens, des égyptiens, des éthiopiens entre autres ont été expulsés sans aucune procédure vers le Tchad et le Soudan. Mais ce qui frappe le plus, c’est le silence et l’inaction de l’Union africaine et des dirigeants de pays pourvouyeurs de migrants. Le manque de volonté de protection des ressortissants laisse penser qu’il ne s’agit là d’une situation non urgente.